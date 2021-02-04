Более 120 тонн железной руды незаконно реализовало в Китай карагандинское предприятие

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В январе 2021 года в Карагандинской области пресечен факт добычи железной руды на территории области без соответствующих разрешительных документов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.

В 2016-2017 годах одно из коммерческих предприятий области добывало и реализовало в КНР через аффилированную компанию свыше 128 тонн железной руды. При этом извлечен доход на сумму более 1,1 млрд тенге.

Агентством РК по финансовому мониторингу по факту начато досудебное расследование по ч.2 ст.214 УК.