Более 120 пьяных водителей, ранее лишенных прав, выявили в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Более 120 актюбинцев, ранее лишенных водительских прав, задержали с начала года за вождение в нетрезвом виде, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции области.

«Несмотря на проводимую профилактическую работу продолжают иметь место факты управления автомашинами лицами, ранее лишенными водительских прав. С момента введения изменений в законодательство в Актюбинской области выявлено 123 нетрезвых водителя, которые управляли автомашинами, будучи лишенными прав вождения», - рассказывает пресс-секретарь ДП Ерболат Саркулов.

Так, 3 августа на автодороге Хромтау - Дон сотрудники патрульной полиции остановили автомашину «LADA 21710» под управлением 29-летнего жителя Актобе. Мужчина управлял автомашиной в состоянии алкогольного опьянения средней степени, ранее он был лишен водительских прав. По данному факту проводятся следственные действия. Автомобиль припаркован на территорию районного отдела полиции, водитель водворен в изолятор временного содержания.

Как известно, согласно новым изменениям в законе, вступившим в силу 11 января 2020 года, в Казахстане ужесточено наказание в отношении пьяных водителей, ранее лишенных водительских прав.