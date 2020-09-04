+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 13 °С
Алматы: 27 °С
USD 412.55 EUR 468.66
RUB 5.79 CNY 58.80
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Более 120 пьяных водителей, ранее лишенных прав, выявили в Актобе

4 Сентября 2020 17:58
Поделиться:
Более 120 пьяных водителей, ранее лишенных прав, выявили в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Более 120 актюбинцев, ранее лишенных водительских прав, задержали с начала года за вождение в нетрезвом виде, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции области.

Новости по теме
Ради видео для Tik-Tok устроил беспредел на дороге водитель в Алматы
Женщина-водитель погибла в дорожном происшествии в ВКО Видеокамеры, освещение, кнопочные светофоры: как предотвращают аварии на дорогах Алматы Патрульная машина загорелась в Семее

«Несмотря на проводимую профилактическую работу продолжают иметь место факты управления автомашинами лицами, ранее лишенными водительских прав. С момента введения изменений в законодательство в Актюбинской области выявлено 123 нетрезвых водителя, которые управляли автомашинами, будучи лишенными прав вождения», - рассказывает пресс-секретарь ДП Ерболат Саркулов.

Так, 3 августа на автодороге Хромтау - Дон сотрудники патрульной полиции остановили автомашину «LADA 21710» под управлением 29-летнего жителя Актобе. Мужчина управлял автомашиной в состоянии алкогольного опьянения средней степени, ранее он был лишен водительских прав. По данному факту проводятся следственные действия. Автомобиль припаркован на территорию районного отдела полиции, водитель водворен в изолятор временного содержания.

Как известно, согласно новым изменениям в законе, вступившим в силу 11 января 2020 года, в Казахстане ужесточено наказание в отношении пьяных водителей, ранее лишенных водительских прав.


Подписывайтесь на наш канал:

#Актюбинская область   #Борьба с преступностью   #ДТП   #МВД РК  
Поделиться:

Автор:

Самал Ендибаева

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив