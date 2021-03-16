Более 120 обращений с начала года получила Антикоррупционная служба СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Антикоррупционную службу Северо-Казахстанской области с начала года поступило 127 обращений. В среднем ведомство получает по два обращения в день, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по противодействию коррупции, в структуре обращений лидируют сообщения о фактах коррупционных правонарушений – 32, затем – вопросы по находящимся в производстве уголовным делам. Три обращения были анонимными.

Из всех обращений 13 удовлетворены, 68 – направили по подведомственности, по 38 дали разъяснения, на рассмотрении еще находятся три обращения.

Первый заместитель руководителя Антикоррупционной службы Нурлан Жахин в прямом эфире проекта «Antikor Live» отметил, что для своевременного и качественного реагирования на вопросы населения запущена сервисная модель обслуживания.

«В департаменте функционирует клиентоориентированный сервисный центр «Antikor ortalyǵy», который является диалоговой площадкой для гражданских инициатив, решения вопросов обратившихся граждан, в рамках имеющихся полномочий и оказания им правовой помощи. Ежедневно здесь проводится прием граждан, оказывается юридическая помощь, консультации по проблемным вопросам», - сказал Н.Жахин.

Он добавил, что все обращения рассматриваются оперативно и направляются в соответствующие госорганы.

Обратиться в Антикоррупционную службу области можно через Call-центр 1424, дежурную часть (7152)46-40-52, WhatsApp - 8 707 564 1424.