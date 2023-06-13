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    18:12, 12 Июнь 2023 | GMT +6

    Более 120 объектов останутся без воды в Петропавловске

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске 13-го июня 127 объектов, в том числе жилые дома, отключат от водоснабжения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы ТОО «Кызылжар су», подача воды прекратится с 10 часов утра до окончания работ. Сотрудники предприятия будут ремонтировать сети по улице Алматинской.

    Под отключение от водоснабжения попали 68 многоэтажных и 20 частных домов, больница, суд, банк, школы и учебный центр, аптека, магазины, два банка, бассейн «Дельфин», ресторан и другие организации.

    Как долго объекты будут оставаться без воды, в пресс-службе не уточнили. Сообщение об отключении водоснабжения компания распространила в социальных сетях.

    В Петропавловске износ водопроводных и канализационных сетей превышает 58% и 61%, соответственно.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Вода ЖКХ
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