Более 120 объектов останутся без воды в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске 13-го июня 127 объектов, в том числе жилые дома, отключат от водоснабжения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ТОО «Кызылжар су», подача воды прекратится с 10 часов утра до окончания работ. Сотрудники предприятия будут ремонтировать сети по улице Алматинской.

Под отключение от водоснабжения попали 68 многоэтажных и 20 частных домов, больница, суд, банк, школы и учебный центр, аптека, магазины, два банка, бассейн «Дельфин», ресторан и другие организации.

Как долго объекты будут оставаться без воды, в пресс-службе не уточнили. Сообщение об отключении водоснабжения компания распространила в социальных сетях.

В Петропавловске износ водопроводных и канализационных сетей превышает 58% и 61%, соответственно.