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Более 120 нарушителей выявили во время рейдов на железной дороге за три дня

3 Января 2022 16:00
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Более 120 нарушителей выявили во время рейдов на железной дороге за три дня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ -Во время праздничных выходных железнодорожники совместно с сотрудниками транспортной полиции и военизированной железнодорожной охраны провели профилактические рейды безопасности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «Қазақстан темір жолы».

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За 3 дня выявлено 128 нарушителей правил безопасного поведения, 53 из которых привлечены к административной ответственности за переход железнодорожных путей в неустановленных местах. С 700 гражданами проведены разъяснительные беседы, им вручены памятки.

Переход железнодорожных путей в неположенном месте – одна из основных причин травматизма. Железнодорожники считают, что необходимо ужесточить административную ответственность и увеличить штраф для нарушителей. На данный момент штраф за данное правонарушение составляет 3 МРП.

Профилактические мероприятия на железной дороге проходят постоянно. Контроль усиливается в период праздников и школьных каникул. Кроме того, для предупреждения детского травматизма железнодорожники в течение учебного года проводят уроки безопасности во всех образовательных учреждениях.




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#КТЖ   #Происшествия   #МВД РК   #Дороги  
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