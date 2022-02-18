Более 120 «наркотических» сайтов выявили полицейские СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Полицейские Северо-Казахстанской области напомнили, что за незаконную рекламу и пропаганду наркотических средств грозит уголовное наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам начальника управления по противодействию наркопреступности Жандоса Басыбаева, статью о пропаганде наркотиков перевели из Административного кодекса в Уголовный в 2020-м году.

«Под эту статью попадает и граффити с изображением интернет-магазина по продаже наркотиков. Многие жители не знали, что это такое и какую опасность представляют такие граффити. Тогда мы собрали всех председателей КСК, рассказали о проблеме, создали общий чат, куда они направляли фотографии и затем вместе с волонтерами их закрашивали. На системной основе проводится работа по ограничению доступа к интернет-ресурсам, содержащим информацию о способах изготовления и местах их приобретения. По инициативе нашего управления в прошлом году а Министерство цифрового развития РК направлено 124 ссылки на сайты пронаркотического содержания», - проинформировал Ж.Басыбаев.

Беспокоит полицейских рост числа молодых людей, привлеченных к ответственности за распространение наркотиков.

«Срок лишения свободы за сбыт составляет от 10 до 20 лет. Только в 2021-м году к уголовной ответственности были привлечены 120 человек, из них от 16 до 25 лет – 42 человека. Мы близимся к 50%, и это очень неутешительно. К примеру, в 2016-2017 годах их число составляло 5-10%», - добавил Ж. Басыбаев.