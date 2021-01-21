Более 120 млрд тенге перечислил ФСМС в 2020 году на лечение жителей Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Фонд социального медицинского страхования за лечение жителей Карагандинской области в 2020 году перечислил медорганизациям 121,6 млрд тенге. Это общая сумма, которую в течение года получили больницы, поликлиники, специализированные клиники области за оказанную медпомощь, обследования, анализы и другие услуги, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Больше 86 млрд тенге пошли на оплату гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи, который доступен всем гражданам вне зависимости от статуса. Это все экстренные услуги, первичный приём у терапевта, помощь при социально значимых заболеваниях и представляющих опасность для окружающих.

За оказание услуг из пакета ОСМС фонд перечислил 35 млрд тенге, в том числе это высокотехнологичные операции, дорогостоящие лабораторные и инструментальные обследования, приёмы узких специалистов и т.д., которые для застрахованных граждан провели бесплатно.

«Также из общей суммы были выделены деньги на выплату надбавок медработникам, задействованным в борьбе с коронавирусной инфекцией, а также на лечение больных, ПЦР-диагностику, мобильные бригады», - отметил директор карагандинского филиала Фонда медстрахования Фазыл Копобаев.