Более 120 млрд тенге перечислил ФСМС в 2020 году на лечение жителей Карагандинской области
Больше 86 млрд тенге пошли на оплату гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи, который доступен всем гражданам вне зависимости от статуса. Это все экстренные услуги, первичный приём у терапевта, помощь при социально значимых заболеваниях и представляющих опасность для окружающих.
За оказание услуг из пакета ОСМС фонд перечислил 35 млрд тенге, в том числе это высокотехнологичные операции, дорогостоящие лабораторные и инструментальные обследования, приёмы узких специалистов и т.д., которые для застрахованных граждан провели бесплатно.
«Также из общей суммы были выделены деньги на выплату надбавок медработникам, задействованным в борьбе с коронавирусной инфекцией, а также на лечение больных, ПЦР-диагностику, мобильные бригады», - отметил директор карагандинского филиала Фонда медстрахования Фазыл Копобаев.