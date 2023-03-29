Более 120 млн просмотров: Минкультуры и спорта и TikTok подвели итоги онлайн-фестиваля в честь праздника Наурыз

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В честь Наурыз мейрамы Министерство культуры и спорта и платформа для создания коротких видеороликов TikTok провели онлайн-фестиваль, в рамках которого казахстанцы снимали видео о празднике. Пользователи со всех уголков страны показывали, как они отмечают Наурыз: поздравляли друг друга, готовили праздничные блюда, исполняли национальные песни, рассказывали про историю праздника и традиции в своем регионе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Челлендж вызвал большой интерес. Ролики по его хештегу #Наурыз2023 набрали более 120 млн просмотров. А авторы лучших видео получили призы от МКС РК в виде путевок в самые красивые места Казахстана.

Так, первое место занял автор @malikatakira с художественной зарисовкой о том, как Наурыз отмечают в разных уголках Казахстана. Второе место заняли авторы аккаунта @pak_lafamilia с семейным рецептом бешбармака, а третье место занял видеоролик с танцем в горах от @kz_white_angel_kz.

«Проект позволил рассказать об особенностях праздника в разных регионах страны и показать разнообразие нашей культуры в современном формате. Охват вовлеченности молодого поколения на платформе TikTok ежедневно увеличивается. Популяризировать наши национальные традиции таким образом с помощью онлайн-платформ очень значимо», - отметила официальный представитель МКС РК Молдир Абдуалиева.

«Мы очень рады, что нам удалось отметить прекрасный праздник Наурыз вместе с нашим огромным сообществом в Казахстане. Благодаря этому еще больше людей по всему миру могут узнать о том, как красива и уникальна культура Казахстана», - подчеркнула Екатерина Блинец, руководитель операционного отдела TikTok в Восточной Европе и Центральной Азии.