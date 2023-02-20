Более 120 колонок за ночь отогрели в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске за выходные дни возросло количество замерзших водоразборных колонок. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе ТОО «Кызылжар су», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации водоснабжающей организации, из-за аварии на юго-восточном водоводе, которая произошла на прошлой неделе, предприятию пришлось временно снизить выезды бригад для отогрева колонок.

«Сейчас авария устранена. Наша служба продолжает работать в авральном режиме. Аварийно-восстановительные бригады и диспетчерская работают круглосуточно. За прошедшую ночь отогрели 127 колонок. Приносим свои извинения жителям Петропавловска. Проблема находится на контроле у руководства товарищества и в скором времени будет решена», - прокомментировали в пресс-службе.

Фото: Константин Бобылев/ Глобус