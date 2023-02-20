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    11:52, 20 Февраль 2023 | GMT +6

    Более 120 колонок за ночь отогрели в Петропавловске

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске за выходные дни возросло количество замерзших водоразборных колонок. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе ТОО «Кызылжар су», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации водоснабжающей организации, из-за аварии на юго-восточном водоводе, которая произошла на прошлой неделе, предприятию пришлось временно снизить выезды бригад для отогрева колонок.

    «Сейчас авария устранена. Наша служба продолжает работать в авральном режиме. Аварийно-восстановительные бригады и диспетчерская работают круглосуточно. За прошедшую ночь отогрели 127 колонок. Приносим свои извинения жителям Петропавловска. Проблема находится на контроле у руководства товарищества и в скором времени будет решена», - прокомментировали в пресс-службе.


    Фото: Константин Бобылев/ Глобус

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