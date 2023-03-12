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Более 120 килограммов осетра изъяли у браконьера в Мангистау

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
12 Марта 2023, 13:40
Более 120 килограммов осетра изъяли у браконьера в Мангистау Фото: t.me/POLICE_of_KZ

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Изъятую рыбу передали в ТОО «Kazakh Osetr», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

«10 марта в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Браконьер» на 29 километре трассы Актау - Форт-Шевченко сотрудники роты патрульной полиции ДП Мангистауской области совместно с природоохранной полицией остановили авто марки «Лада». В ходе осмотра авто в багажнике выявили 33 штуки незаконно выловленных осетровых рыб общим весом 124 кг», - сообщили в пресс-службе департамента полиции.

26-летнего подозреваемого задержали. Изъятую рыбу передали в ТОО «Kazakh Osetr». Иная информация не разглашается в интересах следствия.

Факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований отдела полиции Тупкараганского района по статье 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами).


Борьба с преступностью   Мангистауская область   МВД РК   Регионы   Актау   Браконьерство  
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