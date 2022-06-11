11 Июня 2022 10:50

Более 120 казахстанцев лечатся от коронавируса амбулаторно

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 11 июня лечение от КВИ продолжают получать 156 человек (–110+ и 46 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на канал МВК по нераспространению коронавируса.

«Из них в стационарах находится – 35 пациентов, на амбулаторном уровне – 121 пациент. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – семь пациентов, на аппарате ИВЛ – три пациента», - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 12 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели четыре человека.