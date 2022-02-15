Более 120 иностранцев без справок ПЦР не допущены к въезду в Павлодарскую область

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - С начала года в Павлодарской области не допущен въезд в страну 122 нерезидентам страны, не предоставившим справки с отрицательным результатом ПЦР-обследования, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«За прошедшие сутки через границу прошли 520 человек, подтверждённых случаев КВИ за последние сутки на автопереходах не выявлено. Все граждане, пересекающие границу, имели в наличие справки с отрицательным результатом ПЦР-обследования», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области.

С начала 2022 года в Павлодарскую область прибыло 20 839 человек: 9 222 водителя, осуществляющих международные перевозки, и 11 617 пассажиров. С начала года не допущен въезд в страну 122 нерезидентам страны, не предоставившим справки с отрицательным результатом ПЦР-обследования.

«Проведено 3 128 ПЦР-тестов, выявлено 22 завозных случая с бессимптомным течением болезни. В карантинные стационары для ПЦР-обследования помещено 327 граждан РК», - рассказали эпидемиологи.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1 173 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.