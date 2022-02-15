+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: -2 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Более 120 иностранцев без справок ПЦР не допущены к въезду в Павлодарскую область

15 Февраля 2022 21:00
Поделиться:
Более 120 иностранцев без справок ПЦР не допущены к въезду в Павлодарскую область

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - С начала года в Павлодарской области не допущен въезд в страну 122 нерезидентам страны, не предоставившим справки с отрицательным результатом ПЦР-обследования, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Свыше 917 тысяч человек получили вакцину от коронавируса в ВКО
Экотуризм: 13 маршрутов по курортной зоне разработали в СКО ОСМС: на 50% выросло число оказанных стоматологических услуг в столице Более 1400 человек заболели COVID-19 за неделю в Павлодарской области

«За прошедшие сутки через границу прошли 520 человек, подтверждённых случаев КВИ за последние сутки на автопереходах не выявлено. Все граждане, пересекающие границу, имели в наличие справки с отрицательным результатом ПЦР-обследования», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области.

С начала 2022 года в Павлодарскую область прибыло 20 839 человек: 9 222 водителя, осуществляющих международные перевозки, и 11 617 пассажиров. С начала года не допущен въезд в страну 122 нерезидентам страны, не предоставившим справки с отрицательным результатом ПЦР-обследования.

«Проведено 3 128 ПЦР-тестов, выявлено 22 завозных случая с бессимптомным течением болезни. В карантинные стационары для ПЦР-обследования помещено 327 граждан РК», - рассказали эпидемиологи.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1 173 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Подписывайтесь на наш канал:

#Павлодарская область   #Туризм   #Минздрав РК   #Здравоохранение   #Регионы   #Коронавирус в РК   #мигранты  
Поделиться:

Автор:

Антон Гагарин

Новости по теме
Свыше 917 тысяч человек получили вакцину от коронавируса в ВКО
Экотуризм: 13 маршрутов по курортной зоне разработали в СКО
ОСМС: на 50% выросло число оказанных стоматологических услуг в столице
Более 1400 человек заболели COVID-19 за неделю в Павлодарской области
Популярное
1 Коронавирус: семь регионов РК - в «зеленой» зоне
2 Пропавший водитель бензовоза найден на чабанской зимовке в Атырауской области
3 Акимат Нур-Султана купил здание бывшего ЦУМа
4 В Казахстане намерены создать пояс малых и средних предприятий вокруг ГМК
5 Димаш Даулетов из Алматы восхитил наставников на шоу «Голос Украины»
6 В Казахстане проверят все введенные в эксплуатацию жилые дома
Читайте также
О мерах по субсидированию туристической отрасли рассказали в Минкультуры РК
Более 260 дорожников чистят трассы от снега в Алматинской области
Коронавирус: семь регионов РК - в «зеленой» зоне
Пропавший водитель бензовоза найден на чабанской зимовке в Атырауской области
Акимат Нур-Султана купил здание бывшего ЦУМа
В Казахстане намерены создать пояс малых и средних предприятий вокруг ГМК
Димаш Даулетов из Алматы восхитил наставников на шоу «Голос Украины»
В Казахстане проверят все введенные в эксплуатацию жилые дома
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив