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Более 120 голов скота эвакуировали из зоны подтоплений в Актюбинской области

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
11 Марта 2023, 16:48
Более 120 голов скота эвакуировали из зоны подтоплений в Актюбинской области Фото: gov.kz

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – 12 голов лошадей и 110 голов коров переместили в безопасное место, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

В 6 километрах от Алтыкарасуского сельского округа Темирского района, на островке между течением талых вод и реки Уил остались лошади и коровы.

Спасатели и техники отогнали скот в безопасное место.

Ранее сообщалось, что 6-7 марта из-за резкого повышения температуры воздуха до +7 градусов и обильных дождей в Актюбинской области произошел размыв автодорог.

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