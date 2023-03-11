Более 120 голов скота эвакуировали из зоны подтоплений в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – 12 голов лошадей и 110 голов коров переместили в безопасное место, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

В 6 километрах от Алтыкарасуского сельского округа Темирского района, на островке между течением талых вод и реки Уил остались лошади и коровы.

Спасатели и техники отогнали скот в безопасное место.

Ранее сообщалось, что 6-7 марта из-за резкого повышения температуры воздуха до +7 градусов и обильных дождей в Актюбинской области произошел размыв автодорог.





