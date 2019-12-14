Более 120 единиц техники участвуют в очистке улиц Шымкента от снега

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Улицы Шымкента от снега очищают 4 коммунальные компании города. Безостановочно работают на всех 25 направлениях 123 единицы снегоочистительной техники, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Более 500 работников коммунальных служб занято на очистке от снега. Уже очищено 225 улиц, вывезено 204 кубометра снега. Помимо этого, использовано 1118 кубометров противогололедных инертных материалов. Работники коммунальных предприятий обеспечены необходимым инструментом, машины оборудованы системой обогрева.

К примеру, на территории района аль-Фараби для обеспечения безопасности жильцов ведется очистка от снега улиц внутри микрорайонов и площадок у многоквартирных домов. Также ведется обрезка и вывоз сломавшихся под тяжестью мокрого снега деревьев. Очищаются от снега также пешеходные дорожки, ступеньки и подъезды жилых домов.

Отметим, что в третьем по величине мегаполисе Казахстана для коммунальщиков созданы все условия. К зиме была своевременно подготовлена вся снегоочистительная техника и инвентарь.

Автор: Айнур Акбаева