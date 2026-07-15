Более 120 человек задержали в Грузии по делу о наркотиках

Сотрудники МВД Грузии в результате следственных действий по всей стране задержали 121 человека по обвинению в преступлениях, связанных с наркотиками, сообщает собственный корреспондент агентства Kazinform в регионе.

По данным ведомства, среди задержанных — 59 человек, причастных к деятельности сетей по распространению наркотиков. В их числе есть как граждане Грузии, так и иностранцы.

Как отметили в МВД, на основании судебных санкций полиция провела ряд контрольных закупок наркотических веществ, ход которых был зафиксирован с помощью аудио- и видеозаписи. Кроме того, правоохранители провели специальные операции с использованием контролируемых почтовых отправлений, в ходе которых изъяли особо крупные партии запрещенных веществ.

В результате обысков по местам жительства задержанных, в их автомобилях и других объектах были обнаружены и изъяты особо крупные партии наркотических и психотропных веществ, подготовленных к сбыту. Среди изъятого — метадон, альфа-PVP, кокаин, кетамин, бупренорфин, марихуана, растения каннабиса и другие наркотические средства.

Также полиция изъяла упаковочные материалы, электронные весы и денежные средства, предположительно полученные от незаконного оборота наркотиков.

Расследование ведется по нескольким статьям Уголовного кодекса Грузии, предусматривающим ответственность за незаконное приобретение, хранение и сбыт наркотических средств. Максимальное наказание по этим статьям — лишение свободы на срок до 20 лет либо пожизненное заключение.

По данным ведомства, за первые шесть месяцев 2026 года к уголовной ответственности за преступления, связанные с наркотиками, были привлечены около 5 тыс. человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число привлеченных к ответственности увеличилось на 85%.

В министерстве заявили, что полиция и впредь будет принимать максимально строгие меры, предусмотренные законом, в отношении всех лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков.

Ранее сообщалось о начале грузинскими правоохранительными органами масштабных рейдов против незаконного криптомайнинга.