Более 12 тысяч саженцев посадили в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области в пятый раз прошла акция «Бірге таза Қазақстан», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В рамках мероприятия в регионе состоялся общеобластной субботник и посадка зеленых насаждений во всех районах Алматинской области и городе Конаеве.

Как уточнили в акимате региона, на мероприятии по всей области приняли участие более 60 тысяч жителей. В рамках акции проведена ликвидация несанкционированных свалок вокруг окрестностей населенных пунктов, очистка рекреационных зон, аллей и парков. К работе придворовых уборок были максимально привлечены жители регионов и организаций. Также активное участие приняли волонтеры, экоактивисты и общественники.

Из населенных пунктов в рамках субботника было вывезено 1153,5 тонны отходов. Кроме этого, посажены 12 648 саженцев. Вдобавок к этому, были произведены рейдовые мероприятия по выявлению лиц, осуществляющих выгрузку отходов в неотведенных местах. В результате к административной ответственности привлечено 8 граждан.



