Более 12 тысяч рабочих мест создано в РК в рамках Дорожной карты занятости

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В 2021 году в рамках Дорожной карты занятости на 2020-2021 годы в Казахстане создано 12,3 тысячи рабочих мест. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной занятости населения РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2021 году в рамках Дорожной карты занятости (далее ДКЗ, прим.ред.) на 2020-2021 годы создано 12,3 тысячи рабочих мест, большая часть из которых обеспечена в рамках реализуемых инфраструктурных проектов. Проекты ДКЗ разделены на 4 основных направления: повышение качества жизни населения; повышение доступности финансирования для МСБ; развитие агропромышленного комплекса; развитие бизнеса в регионах. На текущий момент в рамках первого направления ДКЗ строительные работы ведутся на 248 инфраструктурных проектах, из них на 43 проектах (25 – в Жамбылской области, 6 – в городе Шымкент, 4 – в Павлодарской области, по 2 – в Костанайской области и Западно-Казахстанской и по 1 в Акмолинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской областях и городе Нур-Султан) строительные работы уже завершены. Создано 382 постоянных рабочих места: 125 – в Нур-Султане, 103 – в Костанайской области, 90 – в Жамбылской области, 30 – в Атырауской области, 7 – в Восточно-Казахстанской, и 27 – в Шымкенте. Таким образом, в рамках реализуемых проектов первого направления трудоустроены 10,7 тысяч человек», – говорится в сообщении.

Отмечается, что инфраструктурные проекты дали импульс для развития различных отраслей экономики, в особенности строительной отрасли. Всего у представителей отечественного бизнеса было сделано заказов товаров и услуг на 52 млрд тенге. Сроки реализации проектов выходят за сроки действия ДКЗ, и дальнейшая их реализация будет осуществляться за счет средств местных бюджетов, а после завершения строительных работ и ввода объектов в эксплуатацию на них будут созданы постоянные рабочие места.

В рамках второго направления ДКЗ для открытия или развития своего дела было выдано 1,3 тысяч микрокредитов на общую сумму 7 млрд тенге, что позволило создать 1,2 тысячи постоянных рабочих мест.

В рамках развития агропромышленного комплекса Министерством сельского хозяйства совместно с АО «НУХ «Байтерек» реализуется 41 инвестиционный проект на общую сумму 100 млрд тенге. На сегодняшний день осуществлено финансирование 13 инвестиционных проектов на сумму 50 млрд тенге.

После завершения всех проектов ДКЗ по 4 направлениям запланировано создание 42,5 тысяч рабочих мест, из которых более 28,8 тысяч будут постоянными – 68%.

В 2020 году при реализации 6,7 тысяч инфраструктурных проектов в рамках ДКЗ была обеспечена занятость 239 тысяч человек со средней заработной платой 130 тысяч тенге. Казахстанцы, ищущие работу, могут участвовать в реализации инфраструктурных проектов в рамках ДКЗ путем обращения в центры занятости населения по месту жительства. При трудоустройстве на инфраструктурные проекты через ЦЗН приоритет отдается безработной молодежи, молодежи категории NEET, а также студентам в работах, не причиняющих вреда здоровью и не нарушающих процесса обучения. ЦЗН в случае необходимости обеспечивают переподготовку кадров по заявкам работодателя-подрядчика/субподрядчика для выполнения соответствующих работ с гарантией трудоустройства на инфраструктурный проект. Размер заработной платы трудоустроенных по направлениям ЦЗН устанавливается на уровне не менее двух минимальных размеров заработной платы с учетом налогов, социальных платежей и компенсации за неиспользованный трудовой отпуск без учета выплат по экологическим надбавкам.