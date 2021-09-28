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Более 12 тысяч рабочих мест предоставит топливно-энергетический комплекс страны

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
28 Сентября 2021, 10:35
Более 12 тысяч рабочих мест предоставит топливно-энергетический комплекс страны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев рассказал о ходе реализации Карты индустриализации в сфере топливно-энергетического комплекса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках реализации Карты индустриализации в сфере топливно-энергетического комплекса Министерством совместно с акиматами областей реализуются 19 проектов на сумму 4,5 трлн тенге», - сказал Магзум Мирзагалиев на заседании Правительства.

В частности, республиканской картой предусмотрена реализация трех проектов на сумму 4,3 трлн тенге с созданием около 12 550 рабочих мест, в том числе на этапе строительства - 10 900 и на этапе эксплуатации - 1 650 человек соответственно.

«В 2021 году реализован один проект на сумму 25 млрд тг., на стадии реализации находятся два проекта на общую сумму 4,3 трлн тенге», - заключил министр.

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