Более 12 тысяч педагогов в ВКО защитились от коронавируса

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – На сегодняшний день более 12 тысяч учителей Восточного Казахстана прошли иммунизацию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на информационный центр ВКО.

Если говорить в разрезе городов и районов, то в областном центре вакцинировано более 1800 педагогов, в Семее – свыше 1900, почти тысяча человек – в Урджарском районе, около 900 – в Аягозском. В Жарминском, Катон-Карагайском, Кокпектинском, Тарбагатайском районах и районе Алтай свыше 600 учителей получили вакцину от коронавируса, свыше 500 в Зайсанском районе. Больше 450 преподавателей в Глубоковском и Бородулихинском районах, свыше 440 в Уланском районе, около 420 преподавателей – в Абайском районе, 350 – в Риддере, 295 – в Бескарагайском районе. Более 250 педагогов защитились от COVID-19 в Шемонаихинском районе, 210 – в Курчумском, около 90 – в городе Курчатов.

В целом, из общего количества преподавателей в ВКО, а именно 25 600 человек, вакцинации подлежат около 22 тысяч.

Как рассказала директор Усть-Каменогорской общеобразовательной школы №2 Жанат Омарова, с 1 апреля вакцину получили более 50 процентов членов школьного коллектива. Еще около 20 процентов сотрудников школы ждут окончание медицинского отвода после перенесенных заболеваний.

«Когда объявили о начале вакцинации, многие наши сотрудники выразили готовность привиться. Мы понимаем важность процедуры для работников социальной сферы, в том числе и для педагогов. Мы бы очень хотели, чтоб наши ученики скорее вернулись в школу и учились в традиционном формате. И чтобы нам не приходилось переживать о здоровье наших учителей, детей, родных и близких, мы должны как можно быстрее выработать коллективный иммунитет. Чем больше людей получат вакцину, тем быстрее сможем вернуться к прежней жизни не только в стенах школы, но и общества в целом. Школы не должны пустовать», – сообщила Жанат Мухтаровна.

Со своей коллегой согласна директор общеобразовательной школы №49 Айгуль Кадирова.

«Прошел один учебный год с момента открытия в поселке Ахмирово нашей школы. К началу учебного года мы с нетерпением ждали детей, очень готовились и радовались этому событию. Но практически целый год дети учились дома. В нашей школе работает 113 педагогов, и на сегодняшний день мы присоединились к иммунизации. Я и 103 учителя получили вакцину. Мы сделали это для того, чтобы дети смогли быстрее приступить к привычному процессу обучения», – сказала Айгуль Чуленбаевна.

Напомним, что поэтапная иммунизация в Казахстане началась с 1 февраля. В зону особого риска по заражению коронавирусом вошли медики, преподаватели, полицейские, люди с хроническими заболеваниями.

Как заявил в ходе выступления на республиканском педагогическом совете министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, казахстанская система образования не выдержит еще одного года в дистанционном формате, и вакцинация – это единственный способ для открытия школ к началу нового учебного года. Но при этом процедура получения прививки от коронавируса является добровольной, и, если кто-то из педагогов не захочет вакцинироваться, никто не будет их заставлять.