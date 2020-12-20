Более 12 тысяч новых рабочих мест создали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В акимате Северо-Казахстанской области заявили о том, что в этом году трудоустроили 29,5 тысячи человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель управления экономики Арсен Казбеков проинформировал, что в регионе появилось более 12 тысяч новых постоянных рабочих мест. Наибольшее их количество приходится на сельское хозяйство, индивидуальное предпринимательство, строительство и промышленность.

По словам А. Казбекова, план по трудоустройству перевыполнили на 8,7%, по созданию новых постоянных рабочих мест – на 1,5%.

«Учитывая приоритетность вовлечения самозанятых и безработных в продуктивную занятость, в январе-октябре мероприятиями Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек» охвачено более 22 тысяч человек», - добавил А. Казбеков.

Он добавил, что принимаемые меры по занятости населения являются сдерживающим фактором роста уровня безработицы, который в 3 квартале 2020 года достиг 5%. За аналогичный период прошлого года он составлял 4,8%.