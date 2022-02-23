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Более 12 тысяч кубометров снега за ночь вывезли из столицы

23 Февраля 2022 15:10
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Более 12 тысяч кубометров снега за ночь вывезли из столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Коммунальные службы города продолжают круглосуточную работу в усиленном режиме. Только за прошедшую ночь их силами на снежные полигоны вывезено более 12 тысяч кубометров снега, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

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За прошедшую ночь с 22 на 23 февраля из города вывезено около 12,5 тысячи кубометров снега, что равно объему почти тысячи грузовиков.
Сегодня в снегоуборочных работах задействовано более 1000 единиц спецтехники и свыше 1800 дорожных рабочих столицы.

В первую очередь, по правилам, очищаются участки с очень интенсивным движением, чтобы не было заторов на дорогах. Также от снега убирают участки со средней интенсивностью – площади, привокзальные территории, тротуары, подъездные пути к соцобъектам и т.д.

Всего с начала зимнего периода из столицы вывезено почти 3,5 млн кубометров снега, что равно объему 262 227 грузовиков.


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