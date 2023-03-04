Более 12 тысяч кубометров снега вывезли из Караганды за сутки

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Очистка от снега в Караганде ведется круглосуточно. Коммунальные службы города проводят работы в усиленном режиме. За сутки было вывезено более 12 тысяч кубометров снега, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С вечера четверга в Караганде почти сутки не прекращался обильный снегопад. В связи с этим коммунальные службы города перешли на круглосуточный режим работы.

«Погода диктует свои правила, ну а мы продолжаем работать. Для очистки снега задействована вся техника и максимальное количество дорожных рабочих. Чистим, вывозим, подсыпаем. Работаем как всегда в круглосуточном режиме», - говорит аким города Мейрам Кожухов.

Как объяснили в акимате города, работы ведутся поэтапно. В первую очередь техника подметает снег с дорог и тротуаров. Затем ведется расчистка снежных валов и вывоз снега.

Для этих работ в районе Алихана Бокейханова были задействованы 68 дорожных рабочих и 75 единиц специализированной техники. За сутки вывезено 2670 кубометров снежной массы.

В Казыбекбийском районе для расчистки снега привлекли 164 единиц техники и 127 рабочих. За прошедшие сутки было вывезено порядка 9763,32 кубометров снега. На территории района работают пять подрядных организаций.

В первую очередь они вывозят снег с основных магистралей, по которым проходят автобусные маршруты, чистят заездные остановочные карманы общественного транспорта, тротуары, пешеходные переходы и далее с других участков.