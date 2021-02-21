РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:00, 20 Февраль 2021 | GMT +6

    Более 12 тысяч единиц оружия зарегистрировано в СКО

    None
    None
    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские проверяют владельцев оружия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, основная цель проверок – снизить риск вооруженной преступности.

    «Практика показывает, что североказахстанцы часто хранят в оружейных сейфах посторонние предметы. Делать этого нельзя. Даже сами документы на оружие должны храниться отдельно. Ещё одно опасное нарушение — неработающая сигнализация. Также во время совместных с участковыми инспекторами обходов выявляются факты незаконного хранения оружия. К примеру, житель района им. Г. Мусрепова оставил себе двуствольное ружьё 16 калибра, оставшееся от дедушки», - проинформировали в пресс-службе.

    Полицейские напомнили, что в случае смерти владельца наследники обязаны в течение месяца сдать оружие на хранение в территориальный отдел полиции. Затем принять решение: регистрировать его на себя либо продавать.

    За два дня полицейские изъяли семь единиц незаконно хранящегося оружия. Проверили 2,5 тысячи владельцев оружия. Из них 60 привлекли к ответственности за нарушение правил хранения, 17 — за нарушение сроков регистрации и перерегистрации».

    В регионе владельцами гражданского оружия являются 7 292 человека. У них на руках имеется 12 270 единиц оружия, в том числе 998 нарезного.


    Теги:
    МВД РК Северо-Казахстанская область Закон и право Общество Безопасность
    Сейчас читают
    Сегодня, 10:20
    Казахстан завоевал очередное «серебро» на Азиаде по гребле
    Сегодня, 10:16
    Второклассник из Костаная разработал светоотражающий элемент
    Сегодня, 10:07
    Почти 20 тысяч человек пытались незаконно пересечь границу Казахстана в этом году
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!