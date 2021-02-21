Более 12 тысяч единиц оружия зарегистрировано в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские проверяют владельцев оружия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, основная цель проверок – снизить риск вооруженной преступности.

«Практика показывает, что североказахстанцы часто хранят в оружейных сейфах посторонние предметы. Делать этого нельзя. Даже сами документы на оружие должны храниться отдельно. Ещё одно опасное нарушение — неработающая сигнализация. Также во время совместных с участковыми инспекторами обходов выявляются факты незаконного хранения оружия. К примеру, житель района им. Г. Мусрепова оставил себе двуствольное ружьё 16 калибра, оставшееся от дедушки», - проинформировали в пресс-службе.

Полицейские напомнили, что в случае смерти владельца наследники обязаны в течение месяца сдать оружие на хранение в территориальный отдел полиции. Затем принять решение: регистрировать его на себя либо продавать.

За два дня полицейские изъяли семь единиц незаконно хранящегося оружия. Проверили 2,5 тысячи владельцев оружия. Из них 60 привлекли к ответственности за нарушение правил хранения, 17 — за нарушение сроков регистрации и перерегистрации».

В регионе владельцами гражданского оружия являются 7 292 человека. У них на руках имеется 12 270 единиц оружия, в том числе 998 нарезного.