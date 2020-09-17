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Более 12 тысяч человек вовлечены в проекты по Дорожной карте занятости в Нур-Султане

17 Сентября 2020, 15:45
Более 12 тысяч человек вовлечены в проекты по Дорожной карте занятости в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице продолжается ремонт и реконструкция городских объектов в рамках Дорожной карты занятости. Проводятся работы по 142 проектам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата.

В реализацию проектов в настоящий момент вовлечено 12 274 человек, из них через Центр занятости трудоустроено 6813.

По состоянию на 17 сентября проводятся работы по 142 проектам. Ведется строительство и ремонт объектов образования, культуры, спорта, здравоохранения, охраны окружающей среды и природопользования, транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, топливо-энергетического комплекса и коммунального хозяйства.

«Механизм реализации инфраструктурных проектов осуществляется следующим образом. Работодатели-подрядчики предоставляют в Центр занятости населения сведения о наименовании, потребности в кадрах, плане трудоустройства безработных, а также о численности действующих работников. На сегодняшний день для трудоустройства граждан заключены протоколы-намерения с 81 работодателем-подрядчиком», – говорится в распространенном сообщении.

Также Центр занятости населения предлагает безработным гражданам трудоустроиться на реализуемые проекты в рамках ДКЗ.

Участвовать могут все жители столицы, а также граждане, не имеющие постоянной прописки в Нур-Султане. Для трудоустройства необходимо обратиться в столичный Центр занятости.

Ознакомиться со списком реализуемых проектов и актуальными вакансиями можно, перейдя по ссылке.

Напомним, основные цели Дорожной карты занятости – недопущение роста уровня безработицы, создание дополнительных рабочих мест и условий для развития инфраструктуры населенных пунктов.




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