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Более 12 тысяч человек вакцинированы в Вооруженных силах РК

Редактор:  
Ринат Дусумов
19 Апреля 2021, 22:54
Более 12 тысяч человек вакцинированы в Вооруженных силах РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве обороны прошло аппаратное совещание, где рассмотрены актуальные вопросы жизнедеятельности армии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Доложено об итогах оперативно-тактического учения «Калкан-2021», где впервые были отработаны совместные практические действия Вооруженных сил, Пограничной службы и Национальной гвардии по усилению государственной границы. В ходе учения осуществлено масштабное задействование компонентов Сил специальных операций, применены новые формы и способы действий войск, тактические приемы.

Министр обороны дал указание на основе анализа результатов учения внедрять в процесс боевой и оперативной подготовки войск практику, показавшую эффективность в ходе маневров.

В связи с завершением зимнего периода обучения главнокомандующим, командующим поручено произвести очистку полигонов и учебных полей от фрагментов боеприпасов. Кроме того, необходимо своевременно выполнить перевод вооружения и военной техники на летний режим эксплуатации. Мероприятия должны быть завершены к летнему периоду обучения.

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Обращено внимание на соблюдение в ходе продолжающейся призывной кампании всех санитарно-эпидемиологических мер. Это касается как местных органов военного управления, где идет отбор призывников, так и воинских частей, где по прибытии молодого пополнения должны осуществляться карантинные мероприятия.

Начальником Главного военно-медицинского управления доложено о проведении вакцинации личного состава. По состоянию на 19 апреля прививку от коронавируса получили более 12 тысяч военнослужащих и представителей гражданского персонала Вооруженных сил.

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