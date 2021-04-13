Более 12 тысяч человек вакцинировались против COVID-19 в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области идет активная кампания по вакцинации против коронавирусной инфекции. Более 55 тысяч доз вакцины уже поступило на регион. Планируется еще более 20 тысяч, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Карагандинской области с 10 апреля началась массовая вакцинация населения. В регионе постепенно распределяют вакцину и в районные пункты. О том, как получить прививку, сколько доз предусмотрено на область и другие нюансы рассказал заведующий отделением КВИ поликлиники №3 города Караганды Ербол Дюсекенов.

- Ербол Тулегенович, сколько человек на сегодняшний день по области вакцинированы?

- На сегодняшний день вакцинировано по области более 12 тысяч пациентов. В частности по нашей поликлинике провакцинировано 652 человека, 494 из них прошли второй этап вакцинации.

- Все ли сотрудники из запланированных приоритетных групп привились? Или все ещ ё остались не вакцинированные?

- По нашей поликлинике из приоритетных групп привились практическии все, кроме нескольких сотрудников, у которых медодтвод по заболеваниям.

- Сколько доз вакцины предусмотрено на нашу область?

- В Карагандинскую область поступило на сегодняшний день 55 тысяч доз. Часть из них будут распределять по прививочным пунктам в районах нашего региона.

- Почему не прививают детей? Ведь есть случаи заражения КВИ и среди детей. Проводятся ли в мире испытания для детей?

- Вакцина «Спутник V» не рекомендована детям до 18 лет, это связано с тем, что её применение в этой возрастной группе пока не изучено. Вакцину могут получить лишь совершеннолетние граждане РК.

- Какова вероятность побочного эффекта после вакцинации?

- Неблагоприятные проявления, характерные для применения вакцины, бывают преимущественно лёгкой или средней степени выраженности, могут развиваться в первые-вторые сутки после вакцинации и разрешаются в течение трёх последующих дней. Чаще других могут развиться кратковременные общие признаки: непродолжительный гриппоподобный синдром, характеризующийся ознобом, повышением температуры тела, артралгией, миалгией, астенией, общим недомоганием, головной болью, и местные: болезненность в месте инъекции, гиперемия, отёчность.

- Что нужно сделать, чтобы обычным гражданам получить вакцину?

- Для получения вакцинации пациенту нужно обратится к участковому врачу по месту прикрепления либо подать заявку через eGov . Вакцинация против КВИ для всех проводится на бесплатной основе.

- Сразу ли заводят паспорт вакцинации после прививки?

- Электронный паспорт вакцинации (ЭПВ) – это медицинская история вакцинации. Это ключевой модуль в сфере здравоохранения для оказания непрерывного ведения, контроля и мониторинга вакцинируемого населения. Данные пациента о получении вакцинации вводятся после получения второго компонента. В данный момент разработка ЭПВ завершилась и доступна на трех языках. Для медработников ЭПВ реализован в информационной системе Минздрава, а для пациентов будет доступен в мобильном приложении eGov Mobile непосредственно после прохождения процедуры вакцинации. В документе будут содержаться сведения о гражданине, о виде вакцины, которую он получил, этапность процедуры проведения вакцинации, наблюдения в поствакционный период. Наличие ЭПВ не даёт дополнительных преимуществ.

- Будет ли действителен паспорт вакцинирования в других странах? Ведь в разных странах прививаются разными вакцинами.

- ЭПВ доступен только на территории Казахстана. В других странах в данное время этот электронный паспорт не работает, и в данное время пока ни одна страна не требует вакцинации.

- Благодарю за беседу!