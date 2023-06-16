Более 12 тысяч человек уволят в этом году в Атырауской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В этом году в Атырауской области будут уволены более 12 тысяч человек. Об этом сообщил глава региона Серик Шапкенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Атырауской области безработица составляет 4,9 процента. В этом году создано более 11 рабочих мест. Из них более 6 тыс. - постоянные рабочие места. У нас завершается реализация крупных инвестиционных проектов. В связи с завершением работ люди освобождаются от этих проектов. Мы должны их трудоустроить. Уже в этом году более 12 тысяч наших граждан должны быть уволены. Сейчас уволены 2 700 человек. Из них 1 237 охвачены социальными мерами», - сказал Серик Шапкенов на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

По его словам, в этом году в рамках нацпроектов будет создано порядка 6 тысяч новых рабочих мест.

«В ближайшие 5 лет при реализации крупных инвестиционных проектов будет создано около 16 тысяч новых рабочих мест. Из них 13 тыс. при строительстве, остальные 3 тыс. - постоянные рабочие места», - добавил Серик Шапкенов.