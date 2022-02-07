Более 12 тысяч актюбинцев вакцинировалось препаратом Pfizer

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –В Актюбинской области продолжается вакцинация препаратом Pfizer. О ходе вакцинации детей, беременных и кормящих рассказали в ходе брифинга в РСК представители управления здравоохранения области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На сегодня, по словам заместителя руководителя управления здравоохранения области Бекболата Избасарова, первым компонентом препарата Pfizer вакцинировано более 12 тысяч человек.

«Препаратом Pfizer на сегодня вакцинировано 12393 человека, из них дети составляют 7977 человек, кормящие -3784 человек, беременные - 742 человека», - сказал Бекболат Избасаров.

Как известно, данным препаратом против COVID-19 вакцинируют подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно, а также беременных со сроком беременности 16-37 недель и женщин в период лактации.

Представитель управления здравоохранения напомнил актюбинцам, что на сегодня вакцинация от КВИ является единственным способом профилактики болезни.