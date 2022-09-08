Более 12 тыс. казахстанцев обратились в Комитет по защите прав потребителей с начала года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала года в Комитет по защите прав потребителей поступило Министерства торговли и интеграции свыше 12 тыс. обращений граждан, рост которых по сравнению с прошлым годом составил порядка 140%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В региональные департаменты ежедневно поступают жалобы от населения в отношении недобросовестных предпринимателей. Так получается, что покупатель в торговых сделках часто оказывается уязвимой стороной. По статистике большинство претензий звучит в адрес розничной торговли, бытовых услуг, электронной коммерции.

Если бизнесмены в процессе купли-продажи не желают выполнять обязательства, предписанные законом, люди взывают о помощи к государственному органу.

В ДЗПП Костанайской области в 2022 году обратились более 1000 потребителей с жалобой на местное ТОО, незаконно повысившее тариф на услуги по вывозу твердых бытовых отходов. Сумма тарифа была утверждена без сессии маслихата и составила 340 тенге с человека в месяц. Департамент направил соответствующий иск в суд, где выступал в качестве 3-го лица.

В августе решением областного специализированного межрайонного экономического суда требования истцов были удовлетворены, а тариф снижен до 250 тенге.

В Западно-Казахстанской области местный департамент встал на защиту прав 35 заявителей, просивших вернуть в одном из магазинов денежные средства за массажные накидки. Сотрудники госоргана подготовили и направили претензию продавцу и исковое заявление в суд. Но людям в досудебном порядке вернули их деньги в размере более 23 млн тенге.

Подобные случаи имели место в Нур-Султане. Двое горожан приобрели массажные кресла на общую сумму свыше 1,5 млн тенге. Товар оказался некачественным, и клиенты решили сделать возврат. Департамент оказал обратившимся правовую поддержку, результатом которой стали возвращенные денежные средства.

Другая жительница столицы купила в салоне шубу на сумму 505 тыс. тенге, а она оказалась ненадлежащего качества. Отдавать назад деньги покупательнице не хотели. Дело дошло до суда, где Департамент принимал активное участие. В итоге женщине вернули всю стоимость шубы.

В автосалоне города Шымкента мужчина купил новый автомобиль иностранной марки за 11 млн тенге. Спустя 2 месяца он обнаружил, что крыло и правая дверь машины покрашена. Салон отказал в обмене на другое авто, и автовладелец пожаловался в ДЗПП. Благодаря юридической защите госоргана заявителю произвели обмен на новое авто.

В Уральске в суде рассматривалось дело местного жителя, купившего в магазине бракованный мопед. Департамент в разрешении спора оказал мужчине всевозможное содействие. В конце августа суд вынес решение в пользу потребителя, которому будет возвращена стоимость товара в сумме 460 тыс. тенге.

В Акмолинской области зарегистрировано 7 случаев обращений граждан в ведомство. Они просили разобраться с ситуацией отказа в возврате денежных средств интернет-магазином. Товары, которые там были приобретены, оказались низкого качества. Департамент подготовил претензии в адрес интернет-магазина, разъяснил права клиентов и обязанности продавца. В конечном итоге последний выплатил всем 7 потребителям их финансы на общую сумму 145 тыс. тенге.

Нередко граждане возмущены сервисом по изготовлению и ремонту мебели. Но бывает и такое, что результатов этого сервиса можно не увидеть вовсе, если вовремя не предпринять решительных мер.

Жительница Шымкента заказала мастеру кухонный гарнитур, внесла по договору предоплату – 1,6 млн тенге. Исполнитель обязался доставить изделие в течение 10-15 суток, но по халатности оттянул этот срок на 6 месяцев. На подмогу женщине пришел городской ДЗПП, и вскоре изготовитель полностью исполнил договорные обязательства.

Аналогичный факт произошел в городе Уральске. Деньги за новую мебель жители отдали, а взамен ничего не получили. Они просили производителя вернуть им уплаченный взнос, но безуспешно. Департамент принял участие в этой ситуации и довел её до суда. Судебное решение целиком удовлетворило истца: взыскать с ответчика в пользу потребителя 1,1 млн тенге (стоимость товара) и возместить моральный вред в 500 тыс. тенге.

Таких примеров нарушения потребительских прав множество. Они происходят по всей стране. Телефоны, ноутбуки, матрасы, холодильники, спортинвентарь, другие товары и услуги ненадлежащего качества становятся проблемой во взаимодействии покупателей и продавцов.

За 8 месяцев уполномоченный орган направил в суд 63 иска. Но в большинстве случаев спорные моменты благополучно разрешаются на ступени досудебного разбирательства.

Сумма возращённых потребителям средств за 8 месяцев текущего года уже составила 496,2 млн тенге, в прошлом году за аналогичный период эта цифра составила 258,8 млн тенге, темп роста составил 191,7%. Это говорит о том, что система защиты прав потребителей совершенствуется, а правовая грамотность казахстанцев растет.