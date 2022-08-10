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Более 12 тыс. человек уехали из Казахстана за полгода
10 Августа 2022 17:15

Более 12 тыс. человек уехали из Казахстана за полгода

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам обработки сведений, предоставленных органами миграционной службы, в январе-июне число прибывших в страну составило 7 287 человек, число выбывших из страны – 12 344 человека, сальдо миграции составило -5 057 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.

Основной миграционный обмен страны происходит с государствами СНГ. Доля прибывших из стран СНГ составила 84,5%, выбывших 83,0% от общего числа мигрантов.

Численность мигрантов, переезжающих в пределах страны, уменьшилась на 1,4%. По межрегиональным перемещениям положительное сальдо миграции населения сложилось в 3-х городах: Алматы (17 691 человек), Нур-Султане (15 753 человека) и Шымкенте (1 883 человека).


Фото: gov.kz



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