Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Более 12 тыс. человек продолжают получать лечение от коронавируса в Казахстане
21 Июля 2022 08:45

Более 12 тыс. человек продолжают получать лечение от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По состоянию на 21 июля лечение от коронавируса продолжают получать 12 410 человек (–12 285+ и 125 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения РК.

В стационарах находится – 1 099 пациентов, на амбулаторном уровне – 11 311 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 23 пациента,

в состоянии крайней степени тяжести – 5 пациентов,

на аппарате ИВЛ – 3 пациента.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 2257 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Новости по теме
Нур-Султан перешел в «желтую» зону по коронавирусу в РК
Выздоровели от коронавируса 838 человек в Казахстане за сутки
2257 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки
Читайте также
Нур-Султан перешел в «желтую» зону по коронавирусу в РК
Выздоровели от коронавируса 838 человек в Казахстане за сутки
2257 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки
Пострадали от укусов клещей 3 тыс. жителей Восточного Казахстана
Ситуация с COVID-19: цены на ПЦР-тесты, маски и КТ легких
Инновационную методику лечения рака казахстанского ученого будут применять в Африке, Индии и ОАЭ
Более 4 тыс. узбекистанцев госпитализировано из-за аномальной жары
Занятость коечного фонда по КВИ составляет 41% в Нур-Султане
Популярное
1 Штормовое предупреждение объявлено в 13 регионах Казахстана
2 Какие ограничения введут в столице в случае перехода в «желтую» зону по КВИ
3 Правительство прорабатывает вопрос возврата госсредств банком Jusan
4 Сколько дней казахстанцы отдохнут в августе
5 Бетоновоз устроил массовое ДТП в Алматы – есть пострадавшие

Лента новостей

Тенденции
Никита Шаталов
Контролировать, что смотрят дети, должны их родители
Марат Шибутов
Мультфильмы не могут повлиять на сексуальную ориентацию человека
Архив