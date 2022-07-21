21 Июля 2022 08:45

Более 12 тыс. человек продолжают получать лечение от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По состоянию на 21 июля лечение от коронавируса продолжают получать 12 410 человек (–12 285+ и 125 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения РК.

В стационарах находится – 1 099 пациентов, на амбулаторном уровне – 11 311 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 23 пациента,

в состоянии крайней степени тяжести – 5 пациентов,

на аппарате ИВЛ – 3 пациента.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 2257 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.