21 Июля 2022 08:45
Более 12 тыс. человек продолжают получать лечение от коронавируса в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По состоянию на 21 июля лечение от коронавируса продолжают получать 12 410 человек (–12 285+ и 125 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения РК.
В стационарах находится – 1 099 пациентов, на амбулаторном уровне – 11 311 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 23 пациента,
в состоянии крайней степени тяжести – 5 пациентов,
на аппарате ИВЛ – 3 пациента.
Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 2257 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
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