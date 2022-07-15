Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Более 12 тыс. абитуриентов подали документы в первый день их приема на конкурс грантов
15 Июля 2022 03:28

Более 12 тыс. абитуриентов подали документы в первый день их приема на конкурс грантов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане продолжается прием документов на конкурс образовательных грантов в вузы страны. Всего по республике 12 тыс. 525 абитуриентов подали документы через приемные комиссии вузов, в том числе через виртуальные приемные в первый день приема. Об этом в Instagram сообщила пресс-служба Национального центра тестирования Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан.

Наиболее популярные группы образовательных программ: информационные технологии; подготовка учителей физической культуры; общая медицина; архитектура; электротехника и энергетика; подготовка учителей иностранного языка; подготовка учителей математики.

Как ранее сообщалось, прием документов на конкурс грантов начался 13 июля и продлится до 20 июля.

Всего в этом году выделено 88 тыс. грантов, из них 73 тыс. – на бакалавриат, свыше 33 тыс. – на магистратуру и 1890 мест - на докторантуру.

ЕНТ сдали 154 тыс. абитуриентов 276 тыс. раз с учетом двух попыток. По итогам тестирования пороговый балл, то есть утвержденный - 50 баллов, набрали более 103 тыс. поступающих, что составляет 67% от общего числа участников.




Новости по теме
Свыше 400 человек с инвалидностью трудоустроились с начала года в Нур-Султане
Сенатор Лукпанов посетил Атыраускую область
Спасшему девочку от падения из окна вручили благодарственное письмо
Читайте также
Ночные автобусы до аэропорта запустят в Нур-Султане
Востребованным профессиям бесплатно обучают женщин в Атырау
Свыше 400 человек с инвалидностью трудоустроились с начала года в Нур-Султане
Сенатор Лукпанов посетил Атыраускую область
Завершился VI Съезд молодежного крыла партии «AMANAT» «Жастар Рухы»
Ребенок сбежал из дома - что делать родителям?
Спасшему девочку от падения из окна вручили благодарственное письмо
236 ведущих университетов мира доступны по программе «Болашак»
Популярное
1 Система ОСМС оказалась неэффективной - Касым-Жомарт Токаев
2 Алматы может войти в «красную» зону - Глава государства о коронавирусе
3 Коронавирусом в Алматы болеют больше всего дети - врач
4 Коронавирусом в Казахстане заболели 1104 человека
5 Рейдерскую группу по захвату известных бизнес-структур задержали в Алматы

Лента новостей

Архив