Более 12 тонн спирта незаконно перевозил житель Алматинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудники департамента экономических расследований по Алматинской области КФМ МФ РК задержали мужчину, перевозившего без разрешительных документов 12,2 тонны спирта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по финансовому мониторингу МФ РК.

Сотрудники департамента экономических расследований по Алматинской области КФМ МФ РК в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий совместно с ДГД и УИП МПС УП Карасайского района Алматинской области задержан житель области по факту перевозки и хранения подакцизной продукции без соответствующих разрешительных документов.

Задержаны автотранспортные средства марки «Вольво» с жидкостью со специфическим запахом спирта в количестве 12 ,2 тонны.

Ведется следствие.