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Более 12 тонн спирта незаконно перевозил житель Алматинской области

8 Декабря 2020, 10:32
Более 12 тонн спирта незаконно перевозил житель Алматинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудники департамента экономических расследований по Алматинской области КФМ МФ РК задержали мужчину, перевозившего без разрешительных документов 12,2 тонны спирта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по финансовому мониторингу МФ РК.

Сотрудники департамента экономических расследований по Алматинской области КФМ МФ РК в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий совместно с ДГД и УИП МПС УП Карасайского района Алматинской области задержан житель области по факту перевозки и хранения подакцизной продукции без соответствующих разрешительных документов.

Задержаны автотранспортные средства марки «Вольво» с жидкостью со специфическим запахом спирта в количестве 12 ,2 тонны.

Ведется следствие.


Алматинская область   Минфин РК  
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