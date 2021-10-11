Более 12 тонн наркотиков изъяли полицейские РК в 2021 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Начальник управления департамента по противодействию наркопреступности Берикхан Нургалиев проинформировал о проведенной за 9 месяцев работе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Прежде всего, хочу проинформировать вас о результатах работы по противодействию наркопреступности в нашей стране. За 9 месяцев текущего года выявлено 1929 наркопреступлений, из них 1136 фактов сбыта наркотиков и 326 фактов хранения наркотиков в особо крупном размере», - сказал Берикхан Нургалиев на брифинге в МВД.

Кроме того, пресечены 7 организованных преступных группировок. Возбуждено 13 уголовных дел о создании и руководстве данной группой.

Изъято более 12 тонн различных наркотических средств, в том числе 5 кг героина, более 9 тонн марихуаны, 376 кг гашиша и 107 кг синтетических наркотиков.

«Ликвидировано 13 нарколабораторий: 2 – в Нур-Султане, 4 - в Карагандинской области, по 3 - в Алматы и Северо-Казахстанской области и 1 - в Актюбинской области», - заключил спикер.