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    12:38, 11 Октябрь 2021 | GMT +6

    Более 12 тонн наркотиков изъяли полицейские РК в 2021 году

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Начальник управления департамента по противодействию наркопреступности Берикхан Нургалиев проинформировал о проведенной за 9 месяцев работе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Прежде всего, хочу проинформировать вас о результатах работы по противодействию наркопреступности в нашей стране. За 9 месяцев текущего года выявлено 1929 наркопреступлений, из них 1136 фактов сбыта наркотиков и 326 фактов хранения наркотиков в особо крупном размере», - сказал Берикхан Нургалиев на брифинге в МВД.

    Кроме того, пресечены 7 организованных преступных группировок. Возбуждено 13 уголовных дел о создании и руководстве данной группой.

    Изъято более 12 тонн различных наркотических средств, в том числе 5 кг героина, более 9 тонн марихуаны, 376 кг гашиша и 107 кг синтетических наркотиков.

    «Ликвидировано 13 нарколабораторий: 2 – в Нур-Султане, 4 - в Карагандинской области, по 3 - в Алматы и Северо-Казахстанской области и 1 - в Актюбинской области», - заключил спикер.


    Теги:
    Борьба с наркотиками Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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