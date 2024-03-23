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    05:48, 23 Март 2024 | GMT +6

    Более 1,2 тысячи полицейских несут службу в праздничные дни в СКО

    полиция, наурыз
    Фото: пресс-служба ДП СКО

    В Северо-Казахстанской области полицейские работают в усиленном режиме. По региону несут службу 1 230 стражей порядка, в том числе 536 — в Петропавловске, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По информации пресс-службы департамента полиции, автопатрули и пешие наряды комплексных сил приближены к местам массовых гуляний. В усиленном режиме работают смены дежурных частей. С помощью камер видеонаблюдения инспекторы центра оперативного управления контролируют передвижение нарядов, направляя полицейских туда, где требуется их помощь.

    — В Петропавловске на канал 102 поступают стандартные вызовы о шумных соседях, нарушениях правил парковки. Во время проведения праздничных мероприятий были сообщения о том, что в толпе потерялся пожилой человек или ребенок. Полицейские оперативно обслуживают каждый вызов. Во всех случаях люди благополучно находятся менее чем за час. В целом, праздничные дни в области проходят стабильно, — сообщили в пресс-службе ДП.

    полиция, наурыз
    Фото: пресс-служба ДП СКО
    полиция, наурыз
    Фото: пресс-служба ДП СКО
    полиция, наурыз
    Фото: пресс-служба ДП СКО
    полиция, наурыз
    Фото: пресс-служба ДП СКО

     

     

    Теги:
    МВД РК Северо-Казахстанская область Регионы Казахстана Регионы полиция Наурыз Общество Безопасность
    Олеся Жуковень
    Автор
    Олеся Жуковень
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