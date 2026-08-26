Более 12 тысяч видеокамер в школах Астаны подключены к ЦОУ

В Астане совершенствуется система видеонаблюдения в организациях образования, направленная на обеспечение безопасности детей и предупреждение правонарушений, передает Kazinform со ссылкой на МВД РК.

Столичный департамент полиции совместно с управлением образования реализует проект по подключению камер видеонаблюдения, установленных в организациях образования, к центру оперативного управления департамента полиции.

В настоящее время к центру оперативного управления подключены камеры видеонаблюдения и тревожные кнопки из 224 организаций образования города. Среди них — детские сады, школы, колледжи и высшие учебные заведения. Всего к системе подключено более 12 тысяч видеокамер.

Система позволяет осуществлять постоянный контроль за обстановкой в организациях образования, своевременно выявлять возможные правонарушения, а в случае происшествия — обеспечивать оперативное реагирование сотрудников полиции.

Кроме того, установленные в организациях образования тревожные кнопки позволяют незамедлительно сообщить в полицию о возникновении чрезвычайной ситуации.

С начала года с помощью камер видеонаблюдения в организациях образования выявлено более 100 правонарушений. В числе основных выявленных фактов — драки, курение и употребление спиртных напитков.

Подключение системы видеонаблюдения к центру оперативного управления полиции является одним из эффективных механизмов обеспечения безопасности детей. С ее помощью можно не только предупреждать правонарушения, но и оперативно реагировать на происшествия, повышая общий уровень безопасности.

Полиция совместно с организациями образования продолжит работу по формированию безопасной среды для учащихся и педагогов.