Более 12 тысяч учеников сдадут выпускные экзамены в Жамбылской области

В этом году ученики начальных классов (1-4 классы) уходят на каникулы с 24 мая. Ученики 5–8 и 10 классов с 26 по 28 мая сдают промежуточный экзамен по одному предмету — казахскому языку (устный и письменный формат). А вот выпускникам 9-х (8 312 учащихся) и 11-х классов (3902 ученика) предстоит итоговая аттестация. Всего экзамены будут сдавать 12 214 учеников.

Выпускники 9-х классов сдают 4 экзамена: казахский язык, математика, русский язык и один предмет по выбору.

Выпускники 11-х классов сдают 5 экзаменов: алгебра, казахский язык, история Казахстана, русский язык и один предмет по выбору.

Итоги экзаменов напрямую повлияют на количество обладателей знака «Алтын белгі». В этом году на него претендуют 146 учеников, а на аттестат с отличием еще 209 школьников.

В этом году выпускникам школ предоставляется пять возможностей для сдачи ЕНТ и поступления в вузы. Самый главный тест, по результатам которого можно получить государственный образовательный грант начнется 16 мая. Для его сдачи заявки подали 3240 из 3902 выпускников (82,1%). Все они получат возможность сдать тестирование дважды.

В текущем году тестирование проходит в филиале Национального центра тестирования в городе Таразе, расположенном по адресу: микрорайон «Карасу», № 5А. Ежедневно в две смены тестирование будут проходить 490 выпускников (в аудиториях, рассчитанных на 245 мест).

Ранее сообщалось, что правила проведения ЕНТ изменили в Казахстане.

Дату последнего звонка перенесли в Казахстане.