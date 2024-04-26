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    12:23, 26 Апрель 2024 | GMT +6

    Более 12 тысяч казахстанских семей получили господдержку после паводков

    деньги
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    В Казахстане продолжается процесс возмещения ущерба жителям, пострадавшим от масштабных паводков. Правительство проводит эту работу по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

    Жители Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской и ряда других областей республики подают соответствующие заявления в специально созданные региональные комиссии. Принято 21 658 заявок.

    По состоянию на 26 апреля единовременную выплату в размере 100 МРП получили 12 642 семьи на сумму более 4,5 млрд тенге. Объем выплат за павший скот достиг 211,5 млн тенге.

    В пострадавших регионах обследован 3871 жилой дом, по 2230 объектам проведена оценка.

    Более 645 млн тенге выделено на проведение ремонтных работ в 468 домах.

    49 семей получили дома и квартиры взамен разрушенного жилья в Акмолинской, Костанайской и Павлодарской областях.

    паводки, выплаты
    Фото: Рrimeminister.kz

    Работа по возмещению ущерба продолжается и находится на строгом контроле Правительства. По поручению Президента РК всем пострадавшим гражданам будет оказана всесторонняя помощь и поддержка.

    Теги:
    Соцвыплаты Правительство Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Регионы Режим ЧС Компенсация за скот Паводки в Казахстане Ущерб Паводки
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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