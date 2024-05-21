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    12:08, 21 Май 2024 | GMT +6

    Более 12 тысяч грантов выделят абитуриентам из пострадавших от паводков регионов РК

    Гранты
    Фото: freepik

    С 16 мая в 14 регионах страны начато проведение ЕНТ, которое продолжится до 5 июля. По итогам 4 дней, тестирование прошли более 7 тысяч абитуриентов. Об этом на заседании Правительства сообщил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По данным Миннауки, количество выпускников школ в 2024 году составляет 188 245 человек. Количество поданных заявлений на ЕНТ — 330 116 человек с учетом 2-х попыток, из них 293 186 — выпускники школ текущего года, в том числе 59 799 заявлений от выпускников из 6 регионов, пострадавших от паводков.

    — В 6 регионах, где объявлено ЧС (Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, ЗКО, Костанайская, СКО), с учетом сложившейся ситуации ЕНТ будет проводиться с 25 мая до 12 июля этого года, при этом прием заявлений для данных регионов также продлен по 20 мая, — сообщил Саясат Нурбек.

    Кроме того, по его словам, в целях поддержки выпускников школ из 6 регионов, пострадавших от паводков, принимаются меры по выделению грантов в виде квоты в размере 20% (или 12 528 грантов) от общего объема государственного образовательного заказа, что обеспечит их полный охват и позволит участвовать в конкурсе по всем направлениям подготовки.

    Теги:
    Гранты Миннауки и высшего образования РК Паводки школа
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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