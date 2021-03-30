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    11:15, 30 Март 2021 | GMT +6

    Более 12 млрд тенге выделят на приобретение медоборудования для СКО

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более 12 млрд тенге выделят на приобретение медицинского оборудования для Северо-Казахстанской области. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Планируется продолжить работу по оснащению и обновлению парка медицинского оборудования для улучшения качества оказания медицинской помощи населению Северо-Казахстанской области. Для достижения этих целей планируется выделение более 12 млрд тенге бюджетных средств в 2022-2025 годы на приобретение более 140 единиц оборудования, что в два раза выше предыдущего периода», - сказал Алексей Цой.

    Глава Минздрава добавил, что в рамках реализации Комплексного плана в области в сравнении с 2019-2020 годами увеличился уровень оснащенности медорганизаций оборудованием - с 49,5% до 56,4%. Снижен уровень износа медицинской техники с 61,7% до 42,7%.

    Ранее сообщалось, что Правительство РК приняло Комплексный план социально-экономического развития Северо-Казахстанской области.

    «По поручению Главы государства Правительством совместно с акиматом Северо-Казахстанской области проведена актуализация Комплексного плана социально-экономического развития данного региона. Финансирование плана составляет около 2 трлн тенге, большая часть из которых – частные инвестиции», - сказал Аскар Мамин.


    Теги:
    Правительство Здравоохранение Социальная поддержка Северо-Казахстанская область Правительство РК Регионы Казахстана Другие государственные органы Минздрав РК Благоустройство
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