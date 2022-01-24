Более 12 млрд тенге потратят на водоснабжение сел в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в этом году на водоснабжение и водоотведение выделили 12,3 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На коллегии управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства руководитель ведомства Бахыт Ильясов сообщил, что на эти средства модернизируют 135 км сетей. Планируют подать воду и улучшить водоснабжение в 23 населённых пунктах с численностью населения 33,5 тысячи человек.

«Продолжится работа по реконструкции групповых водопроводов. Работами охвачены 32 села с численностью 25 тысяч человек. В целом, ожидается, что доступ сельского населения к централизованному водоснабжению на конец 2022-го года составит 84%. В рамках Комплексного плана развития на 2021-2025 годы выделено 7,8 млрд тенге при плане 6 млрд тенге», - сказал Б. Ильясов.

Аким области Кумар Аксакалов добавил, что за пять лет в регионе на водоснабжение потратили 32,7 млрд тенге. Работы проводились в 250 селах, в которых проживают 180 тысяч человек. Доступ сельского населения к центральному водоснабжению увеличился до 83,5%.

«Наша задача - к 2026-му году довести до 100%. Средства есть, ПСД имеется. В этом году работами по водоснабжению будут охвачены 55 сел. Из них в 45 будет улучшено водоснабжение, где-то есть старые сети, которые работают периодически, туда направим деньги на новый водопровод. В 10 селах ранее вообще не было водопровода, там начнется его строительство. Акимам районов нужно готовить ПСД вовремя. Мы всегда говорим, что воду надо дотянуть и помочь людям подвести ее в дома. Каждый проект нужно проверить. Государство пойдет на увеличение затрат, но люди должны нести меньше расходов на подключение к воде. Считаю, что сельхозтоваропроизводители должны тоже помогать в этом вопросе в рамках социальной ответственности бизнеса. Людям нужно максимально помогать. Это наша общая задача», - сказал К. Аксакалов.