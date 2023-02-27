Более 12 млн казахстанцев могут проголосовать на внеочередных выборах депутатов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В списки избирателей вошли 12 млн 32 тысячи 550 человек. Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии РК Нурлан Абдиров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Основываясь на список избирателей, предоставленных в качестве акта избирательным комиссиям отмечаем, что в список избирателей вошло 12 млн 32 тысячи 550 человек», - сказал Нурлан Абдиров на заседании Центральной избирательной комиссии.

Ранее сообщалось, что внеочередные выборы депутатов Мажилиса и маслихатов состоятся 19 марта 2023 года.