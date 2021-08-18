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Более 12 млн доз вакцины использовано в Узбекистане с начала прививочной кампании

18 Августа 2021 14:34
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Более 12 млн доз вакцины использовано в Узбекистане с начала прививочной кампании

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – С начала прививочной кампании в Узбекистане использовано более 12 миллионов доз вакцины от COVID-19, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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По данным Минздрава Республики Узбекистан, на сегодняшний день в стране использовано 12 390 770 доз вакцины. При этом первую дозу получили 8 728 529 человек, вторым и третьим (китайско-узбекская вакцина ZF-UZ-VAC2001 вводится тремя дозами) компонентом вакцины соответственно привились 2 688 219 и 974 022 узбекистанца. Полный курс вакцинации прошли 1 435 883 узбекистанца.

Среди регионов страны лидируют Ферганская и Наманганская области, в которых число вакцинированных превысило 1,4 миллиона человек.

Напомним, прививочная кампания стартовала в Узбекистане 1 апреля. Вакцинация осуществляется четырьмя препаратами: европейская вакцина AstraZeneca, китайско-узбекская ZF-UZ-VAC2001, российская «Спутник-V» и с 1 августа американская Moderna.

На фоне обострения эпидемиологической ситуации 3 августа в Узбекистане принят закон, закрепляющий правовую основу обязательной вакцинации работающего населения.


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#Узбекистан   #Коронавирус в мире   #Вакцинация   #Мировые новости  
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Автор:

Мадибек Джанибеков

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