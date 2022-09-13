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Более 12,5 млн тенге присвоила менеджер ломбарда в Усть-Каменогорске

Редактор:  
Гульмира Байзакова
13 Сентября 2022, 11:43
Более 12,5 млн тенге присвоила менеджер ломбарда в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В одном из ломбардов областного центра ВКО была совершена крупная растрата денежных средств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В дежурную часть Ульбинского отдела полиции управления полиции города Усть-Каменогорска поступило обращение директора одного из ломбардов города. Он заявил о том, что его работник, используя вымышленные, не соответствующие залоговые билеты присвоил из кассы более 12,5 млн тенге.

Сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемую. В преступлении оказалась уличенной 37-летняя менеджер ТОО, которая при допросе не стала отрицать свою вину. Она сказала полицейским, что таким способом хотела улучшить свое материальное положение.

В отношении злоумышленницы начато досудебное расследование по ст. 189 ч. 4 УК РК «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере».


Восточно-Казахстанская область   Борьба с преступностью   МВД РК  
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