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    22:30, 14 Июль 2021 | GMT +6

    Более 12,3 млн тенге поступило в фонд медстрахования за июнь от самозанятых карагандинцев

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Более 11 тысяч жителей Карагандинской области уплачивают единый совокупный платёж (ЕСП) в фонд медстрахования. За июнь от них в фонд поступило более 12,3 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    ЕСП стал удобным способом участия в системе медстрахования для самозанятых. Он включает в себя сразу четыре обязательных платежа: индивидуальный подоходный налог; социальные отчисления в госфонд социального страхования; пенсионные выплаты в ЕНПФ; отчисления в Фонд социального медицинского страхования. В фонд медстрахования при этом поступает 40 процентов от суммы платежа.

    В 2021 году ЕСП составляет 1 МРП (2 917 тенге) для проживающих в городах областного и республиканского значения и 0,5 МРП (1 459 тенге) для жителей других населённых пунктов.

    «ЕСП необходимо уплачивать в первых числах текущего месяца или накануне нового месяца. Этот платёж даёт статус на оплаченный период при условии отсутствия задолженности за предыдущие 3 месяца. Начинается новый месяц, и при отсутствии платежа за него будет статус «не застрахован». При внесении платы статус меняется на «застрахован», – пояснила руководитель отдела карагандинского филиала фонда медстрахования Светлана Щёткина.

    Всего за июнь этого года в фонд медстрахования поступило 2,7 млрд тенге от жителей области. Это взносы и отчисления работодателей, самостоятельных плательщиков, индивидуальных предпринимателей и плательщиков ЕСП.


    Теги:
    Здравоохранение Карагандинская область
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