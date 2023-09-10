Более 116 тысяч казахстанцев прошли обучение на платформе SKILLS ENBEK

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С начала 2023 года 116,4 тыс. казахстанцев, из которых порядка 34 тыс. безработных, получили сертификаты о прохождении курсов на платформе профессионального обучения skills.enbek.kz. Всего на Платформе зарегистрировались 316,9 тыс. человек, из которых почти 131 тыс. – в 2023 году. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Минтруда и социальной защиты населения РК.

Из 34 тыс. безработных граждан, прошедших обучение, порядка 12 тыс. человек – представители молодежи, в основном из Кызылординской, Туркестанской, Алматинской областей и города Шымкент.

С момента запуска авторы опубликовали на Платформе 229 курсов по различным направлениям, из них 176 – бесплатные. Продолжительность курсов составляет от 1 до 72 часов.

Наиболее востребованными курсами среди безработных граждан являются «Птицеводство. Выращивание бройлеров», «Кассир», «Изготовление мыла» и «Построение отдела продаж в отеле».

На Платформе постоянно увеличивается число бесплатных курсов для развития профессиональных навыков по различным профессиям: в сфере социального обслуживания, информационных технологий, финансы и бухучет.

Как сообщалось ранее, Платформа направлена на повышение уровня образованности и профессионализма населения страны в целом, стимулирование карьерного развития и продвижение концепции «обучение в течение всей жизни». Она создана по аналогии с международными обучающими площадками, предоставляющими доступ к онлайн курсам по принципу маркетплейса – рынка услуг.

Получить доступ к обучению можно, пройдя по прямой ссылке https://skills.enbek.kz/ или выбрав раздел «Онлайн обучение» на Электронной бирже труда (enbek.kz).

На Платформе обучающийся самостоятельно выбирает подходящий темп и язык обучения, комфортный принцип подачи материала, может отслеживать свой прогресс в образовательном процессе.

По окончанию обучения обучающийся должен сдать тестирование с пороговым уровнем 70%. При успешном завершении онлайн курса выдается сертификат об освоении навыка. Обязательным условием завершения курса является оценка курса со стороны обучившегося.

Данный сертификат автоматически указывается в резюме, созданном обучающимся при регистрации на Электронной бирже труда (enbek.kz). При поиске работников потенциальный работодатель будет видеть сертификаты, полученные после успешного обучения на Платформе.

Напомним, с марта 2022 года на Платформе оптимизирован действующий функционал и запущены новые сервисы.

В частности, усовершенствован поиск курсов, создана понятная структура уроков, появилась возможность отслеживания процесса обучения и быстрого взаимодействия с авторами курсов.

Для авторов курсов доступен удобный конструктор составления урока, просмотр статистики и эффективности опубликованных курсов, предусмотрен разнообразный дизайн сертификатов, а также размещен онлайн калькулятор для предварительного расчета стоимости обучения.

Размещение онлайн курсов на Платформе для авторов и разработчиков осуществляется бесплатно. Курсы могут быть размещены на государственном и русском языках, должны содержать различные форматы представления информации: текст, презентации, видео и аудио материалы, инфографика и другие виды. Платформа предполагает возможность адаптации интерфейса для обучающихся с особыми потребностями.