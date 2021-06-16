Более 116 млн деревьев высадят за пять лет в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области разработали комплексный план по увеличению объемов воспроизводства лесов и лесоразведения на 2121-2025 годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Бейбут Исманов сообщил, что за пять лет в государственном лесном фонде должно быть высажено 116,5 миллионов штук деревьев на площади 20 тысяч га. В этом году план посадки леса составляет 850 га.

«Для выполнения плановых объемов воспроизводства леса осенью прошлого года и нынешней весной произведен посев березы и сосны на площади 9,32 га во временных питомниках лесных учреждений. С 2021 по 2023 год площадь питомников будет увеличена на 75 га. Площадь лесосеменных участков увеличится на 50 га», - проинформировал Б. Исманов.

Руководитель областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Ережеп Жанатаев добавил, что на эти же годы разработан региональный план озеленения населенных пунктов и вокруг населенных пунктов. Запланирована посадка древесно-кустарниковых пород в количестве 15 миллионов штук.

«По увеличению площади зеленых зон около населенных пунктов запланированы работы на площади 5 160 га, в том числе в 2021 году - на 4 959 га. План посадки на 2022 год по области - 1700 га. С 24 апреля проводятся акции «Мекенім жасыл орманым», «Бұл менің ағашым». Всего высадили 19 377 саженцев различных пород», - сказал Е. Жанатаев.

Он добавил, что в области целесообразнее выращивать посадочный материал березы повислой и производить посадку на вырубках по расчетно-технологической карте.

Общая площадь государственного лесного фонда Северо-Казахстанской области составляет 689,6 тысячи га. В том числе площадь, покрытая лесом - 538,5 тысячи га. Лесистость области всего 5,5%. В основном - березовые и осиновые колки. Лесовладельцами являются 12 коммунальных государственных учреждений лесного хозяйства, находящиеся в ведении акимата области, 3 филиала государственного национального природного парка «Кокшетау» и дорожные службы.