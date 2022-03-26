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    20:00, 25 Март 2022 | GMT +6

    Более 113 тысяч костанайцев ревакцинировались от КВИ

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    КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — Заместитель руководителя управления здравоохранения Костанайской области Анжела Бексултанова рассказала о том, как проходит вакцинация в регионе. Об этом передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Для противодействия коронавирусной инфекции в области развернуты тысяча инфекционных и карантинных коек. За последние сутки в области зарегистрировано два новых случая.

    «На сегодня в область доставлено 563 700 доз первого компонента и 563 700 доз второго компонента вакцины, а также пять тысяч доз вакцин «Спутник Лайт» для проведения ревакцинации. Вакцинировано 359 032 человека или 60,3% от подлежащих вакцинации (было 505 068, сейчас – 595 640), из них вторым компонентом 345 430, или 58%. В проведении вакцинации задействовано 426 медицинских работников, прошедших соответствующее обучение»,- сообщила А. Бексултанова н а площадке региональной службы коммуникаций.

    С 22 ноября 2021 года в регионе началась ревакцинация населения, а также вакцинация беременных и кормящих женщин, детей и подростков от 12 до 18 лет.

    «На 25 марта ревакцинированы 113 550 человек, первый компонент вакцины Comirnaty Pfizer получили 12 384 человек (184 беременных женщин, 2 232 кормящих женщин и 9 942 подростка), второй компонент – 10 630 человек (140 беременных женщин, 1 902 кормящих женщины и 8 585 подростков)»,- подытожила она.

    Ранее сообщалось о том, что в Костанае несколько дней подряд не было зарегистрировано ни одного случая КВИ , а в городской больнице даже разрешили посещение пациентов.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Костанайская область
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