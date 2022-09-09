Более 113 млн тенге переплатили балхашцы за тепло

БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ – Уголовное дело завела против директора теплоснабжающего предприятия Балхаша антикоррупционная служба Карагандинской области. Его обвиняют за халатность, из-за которой горожане переплатили за тепло более 113 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как стало известно, компания «Балхаш жылу» не исполнила инвестпрограмму, утвержденную д епартаментом Комитета по регулированию естественных монополий. На теплоснабжение и модернизацию было заложено свыше 116 млн тенге.

По итогам проверки оказалось, что инвестиционная программа не исполнена на 98%, таким образом ущерб жителей Балхаша превысил 113 млн тенге. После вмешательства Антикоррупционной службы тариф за теплоэнергию и для физлиц и для организаций был снижен почти на 300 тенге. Ранее он составлял 3 143 тенге за гигака лорию. Теперь 80 тыс . балхашцев в предстоящем отопительном сезоне смогут сэкономить свои средства.

«В ходе расследования уголовного дела в отношении теплопередающей организацией «Балхаш жылу» выявлено нарушение. В этой связи , нами в д епартамент по регулированию естественных монополий направлено представление на снижение необоснованно завышенного тарифа на теплоэнергию. По результатам рассмотрения введ е н компенсирующий тариф», - пояснил заместитель руководителя Антикоррупционной службы Карагандинской области Маргулан Мукашев.