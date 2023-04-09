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Более 111 тысяч саженцев высадят в этом году в населенных пунктах Атырауской области

Автор:  
Виктор Сутягин
9 Апреля 2023, 13:30
Более 111 тысяч саженцев высадят в этом году в населенных пунктах Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Более 111 тысяч саженцев высадят в этом году в Атырауской области. Об этом сообщил руководитель областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования Нурлан Жантоков на субботнике по посадке деревьев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В субботнике приняли участие глава региона Серик Шапкенов и сотрудники акиматов области и города. Общими силами вдоль трассы республиканского значения Атырау - Уральск высажено 500 саженцев деревьев. Это устойчивые к климату города Атырау вяз, ясень, клен.

«В целом в рамках регионального плана озеленения населенных пунктов Атырауской области и создания зеленых зон на 2021-2025 годы планируется высадка 540 тысяч саженцев деревьев на площади 275 га. В этом году на 54,7 га будет высажено 111 042 саженца», - сообщил руководитель областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования Нурлан Жантоков.
Кроме того, по комплексному плану увеличения лесного фонда и его воспроизводства в Атырауской области за 5 лет запланировано посадить 7 миллионов насаждений на 2 803 гектарах леса. В 2023 году планируется высадить 1 439 тысяч саженцев деревьев на площади 573,5 га, в настоящее время эти работы уже ведутся.
По проекту государственного-частного партнерства «Озеленение города Атырау» ТОО «Каспийдомстрой» в течение пяти лет посадит в городе 25 тысяч деревьев. С 2019 года ежегодно на территории города Атырау высаживается 5 тысяч саженцев. Эта компания проводит работы по уходу за деревьями, включая полив, прополку.
Атырауская область   Экология   Акимат   Атырау  
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